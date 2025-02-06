В новом году кандидаты прислали рекордное количество откликов на вакансии.

В январе 2025 года количество вакансий на рынке труда в Украине выросло до 94 985 - это на 7% больше, чем в декабре 2024-го. Об этом сообщается в новом исследовании портала Work.ua.

Аналитики отмечают, что новые показатели почти не отличаются от количества вакансий, которые предлагали в январе 2022-го - то есть, до начала российско-украинской войны. Тогда на рынке труда было 97 349 вакансий.

Впрочем, структурно распределение вакансий претерпело существенные изменения. Например, в прифронтовых регионах Украины вакансий гораздо меньше, чем было до полномасштабного вторжения.

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Областями-лидерами по количеству вакансий стали Киевская (31 489), Львовская (8 320) и Днепропетровская (8 126). Также в пятерку лидеров входят Одесская и Харьковская области.

Больше всего работы соискателям предлагали в таких направлениях:

Рабочие специальности, производство - 15 932 вакансий (+ 5%);

Сфера обслуживания - 13 927 (+6%);

Продажа, закупка - 11 888 (+11%).

По сравнению с декабрем существенно выросло количество вакансий в категории "Красота, фитнес и спорт" (+29%).

"Кажется, в 2025-м особенно много людей решили начать заниматься спортом с нового года", - говорят авторы исследования.

Это касается преимущественно работников бьюти-индустрии - массажистов (+62%), специалистов по лазерной эпиляции (+38%), парикмахеров (+32%) и мастеров маникюра (+28%).

Отметим, что в прошлом месяце на рынке труда было едва ли не самое большое количество кандидатов с начала 2023 года (1,5 млн отзывов).

"Такой высокой конкуренции не было почти 2 года", - говорят аналитики Work.ua.

Стоит также добавить, что в январе конкуренция за дистанционную работу побила все рекорды - рост составил +49%. Лидерами здесь стали direct-менеджеры и специалисты чата.

А осевая заработная плата в январе почти не изменилась - средний показатель остался на уровне 24 000 гривен.

Должности с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей, работников сферы IT и специалистов для Сил обороны):

Медиабайер - 67 500 гривень;

Водитель-международник - 55 000 гривень;

Эндодонтист - 51 900 гривень;

Рихтовщик, риелтор, стоматолог, моторист - 50 000 гривень;

Бизнес-аналитик, продуктовый менеджер - 45 000 гривень;

Самые низкие зарплаты предлагали библиотекарям (9 500 гривень), маркировщикам (11 000 гривень) и педагогам-организаторам (11 500 гривень).

Работа в Украине - что надо знать

Ранее доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украине будут нужны рабочие из таких стран как Индия и Бангладеш, поскольку заполненность вакансий в бизнесе составляет лишь 68%.

Для того, чтобы заинтересовать зарубежных работников, Украина должна пойти на упрощение трудоустройства, пересмотр трудового законодательства и обеспечение более легкого найма персонала.

В целом специалисты Государственной службы занятости оценивают дефицит рабочей силы в Украине в ближайшие десять лет на уровне 4,5 миллиона человек.

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