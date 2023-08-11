За полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86028 браков.

За первые 6 месяцев 2023 года украинцы зарегистрировали на 17% меньше браков, чем в прошлом году. В свою очередь количество разводов увеличилось на треть.

Как сообщает Опендатабот, за полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86028 браков, когда в соответствующий период в прошлом году было создано 103903 новых семей.

Отмечается, что в этом году только на Харьковщине (+19%) и Сумщине (+6%) увеличилось количество регистраций браков относительно соответствующего периода в прошлом году. А вот существенное уменьшение количества регистраций наблюдается на Запорожье (-36%), на Днепропетровщине, которая в прошлом году была безоговорочным лидером по количеству новых семей (-34%), и Тернопольщине (-32%).

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В 2023 по количеству браков снова, как и до полномасштабного вторжения, лидирует Киев - 9292 брака за полгода, что на 5% меньше к показателям 2022 и 2021 годов. Днепропетровщина спустилась лишь на вторую ступень (8660). Замыкает троицу Одесчина - 6693 новых семей.

В то же время за полгода 2023 зарегистрировано 10139 случаев расторжения брака. Это на треть больше, чем за соответствующий период прошлого года, однако все еще меньше соответствующих показателей 2021 года (13153).

В аналитике говорится, что по количеству расторгнутых браков в этом году снова лидирует столица 1678 разводов. По сравнению с первым полугодием 2022 их количество выросло почти вдвое и на 14% по сравнению с соответствующим периодом 2021.

Вместе с тем на Днепропетровщине число разводов увеличилось на треть (1248). Также существенный рост количества разводов в этом году по сравнению с показателями прошлого года наблюдается в Харьковской, Тернопольской и Николаевской областях - в 1,6 раза.

Однако, как отмечается, в Черновицкой области год к году разводов только меньше. В 2021 году - 187 разводов, 2022 - 117, 2023 - 105.

Браки в Украине- новости

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства юстиции Украины, за 5 месяцев этого года поженились 68829 пар.

В частности, за это время в Киеве заключено 7104 браков. Также больше всего браков зарегистрировано в Днепропетровской области - 6838, Одесской - 5415, Киевской - 4141, Львовской - 3921.

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