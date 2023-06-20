Во фронтовых областях люди также создают семьи несмотря на обстрелы.

По количеству заключенных браков среди лидеров Киев, Днепропетровская и одесские области.

Как сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook, за 5 месяцев этого года поженилось 68829 пар. При этом отмечается, что за 6 месяцев 2022 года в Украине было зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903.

Минюст сообщает, что традиционно лидирует Киев, где заключено за 5 месяцев 7 104 браков. Также больше всего браков зарегистрировано в Днепропетровской области - 6 838, Одесской - 5 415, Киевской - 4 141, Львовской - 3 921.

"Во фронтовых областях любовь также побеждает войну. Так, в Херсонской области составлены актовые записи о 131 браке, а в Донецкой области - 865 пар сыграли свадьбу", - сказано в сообщении.

Браки в Украине - детали

На днях Минюст сообщил, что в Украине прижилось нововведение – дистанционное бракосочетание. По данным управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля, за время полномасштабного вторжения РФ в Украине зарегистрировано 3 328 дистанционных браков.

В 2022 году Кабинет министров упростил процедуру бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте и с тех пор они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак. Предусмотрено, что если один из невест военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия.

С марта 2022 года по май 2023 года брак без личного присутствия одного из невест зарегистрировали 1 700 пар. Брак на основании акта, составленного командиром (руководителем) военнослужащего зарегистрировали 1 577 пар.

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