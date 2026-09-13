Россия ударила по пассажирскому поезду на границе с Польшей, - 'Укрзализныця'

Это уже вторые сутки, как продолжаются российские атаки на украинскую железную дорогу. В стране колоссальные задержки поездов.

На Волыни, в 2 км от границы с Польшей, россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram.

Отмечается, что мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

"Продолжаем отслеживать воздушные угрозы, обеспечивать движение поездов и принимать максимальные меры для безопасности пассажиров и железнодорожников", – говорится в сообщении.

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Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский написал в соцсети, что уже вторые сутки Россия наносит удары по железнодорожной инфраструктуре.

"Второе сутки непрерывной вражеской атаки по железной дороге: депо, станции, подвижной состав. Все команды на местах, дежурят, отслеживают ситуацию, реагируют, эвакуируют в безопасное место", – отмечает он.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

В свою очередь, министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на удары РФ по украинско-польской границе.

"Варварские удары России у украинско-польской границы в Ягодине – это не просто продолжение её атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", – подчеркнул он.

Министр призвал партнеров действовать уже сейчас и задействовать всю силу санкций против режима Путина. Речь идет о необходимости полного торгового эмбарго, полного запрета на въезд, санкций против военно-промышленного комплекса.

Ситуация с движением поездов

Из-за российских атак поезда в Украине опаздывают до 18 часов. Больше всего задерживается поезд №773/774 Конотоп-Жмеринка: +18 часов 20 минут.

Еще несколько рейсов опаздывают на 9-10 часов, десятки других – на 2-6 часов.

Удар по украинской границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, оккупанты атаковали украинскую автозаправочную станцию на границе с Польшей, в результате чего там возник пожар.

Сообщалось, что возле пункта пропуска "Ягодин" загорелись грузовые автомобили.

Международный пункт пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе расположен в Волынской области вблизи села Старовойтово Ковельского района, а с польской стороны – возле населенного пункта Дорогуск. Этот пункт является одним из ключевых автомобильных переходов между Украиной и Польшей.

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