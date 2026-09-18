РФ атакует приграничье: Демченко рассказал, при каких условиях пункты пропуска прекращают работу

Представитель ГПСУ также рассказал о том, что происходит на границе с Беларусью.

Российские военные в последнее время наносят удары с помощью дронов по контрольно-пропускным пунктам Украины и атакуют гражданскую инфраструктуру вблизи границы – пограничники вынуждены приостанавливать работу. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопрос о безопасности на границе.

"Сразу же, начав наносить удары по пунктам пропуска в Одесской области, мы видим, что враг во время атаки на западные области фактически наносит удары и по приграничной зоне. В непосредственной близости от линии границы, от пунктов пропуска. Это явно увидели все в районе пункта пропуска "Ягодин". Была атакована автозаправочная станция на пути к пункту пропуска…", – сказал Демченко.

По его словам, враг также наносил удары по железнодорожной инфраструктуре недалеко от границы. Вчера, 17 сентября, россияне тоже совершили атаку – произошло попадание "Шахеда" в нескольких километрах от границы.

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"Поэтому алгоритм действий во время тревог, во время такой угрозы – приостановка пропускных операций в пунктах пропуска в тех районах, где объявлена воздушная тревога из-за действий России, чтобы не допустить скопления людей. Не допустить гибели или ранения людей, если противник нанесет удар непосредственно по пункту пропуска", – пояснил представитель ГПСУ.

Он добавил, что с конца прошлой недели фиксируется высокая активность ретрансляторов, расположенных на территории Беларуси. Эти установки помогают российским военным наводить ударные дроны на западные области Украины. Таким образом, сказал Демченко, все заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о "неподдержке войны" оказались бессодержательными.

По данным Демченко, на территории Беларуси почти постоянно проводятся какие-то военные учения, сборы и т. п., например, недавно там состоялись командно-штабные мероприятия.

"Подобное на территории Беларуси происходит очень часто. Легче посчитать, сколько времени в течение года этого не происходит. То учения, то проверка боеготовности, то проверка каких-то отдельных составляющих, то усиление какого-то направления, то создание дополнительных бригад… Это – скорее информационное воздействие, связанное с необходимостью Беларуси переложить ответственность, отвлечь внимание от того, что они находятся под влиянием России…", – сказал пресс-секретарь.

Как добавил Демченко, власти Беларуси постоянно перекладывают ответственность за собственные действия на Украину и Европу. По его словам, на данный момент на границе с Беларусью не наблюдается соответствующей военной группировки, которая могла бы вторгнуться в Украину с целью провокаций и т. п. В то же время пресс-секретарь не исключает, что ситуация на границе может измениться в любой момент.

Российские удары по украинской границе

Напомним, 9 августа российские оккупанты атаковали международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Старокозаче" в Одесской области на границе с Молдовой. Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории. Возникли пожары, двое гражданских лиц погибли, ещё несколько человек получили ранения.

На Волыни 13 сентября в 2 км от границы с Польшей россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

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