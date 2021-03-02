Это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (№3911).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 286 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

В то же время, указывается, что термин "критически важные объекты инфраструктуры" употребляется в значении, определенном в Законе Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская