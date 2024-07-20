Одна из этих проблем - активность российских спецслужб в глубоком тылу Украины.

Убийство Ирины Фарион указывает на проседающую общую безопасность в стране, на проблему с нелегальным оборотом оружия, а также на необходимость противодействия российским спецслужбам в глубоком тылу Украины, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"У меня без ответа продолжает звучать вопрос о том, как так получилось, что в культурной столице Украины, в пятничный вечер может, раздастся выстрел, уносящий жизнь настолько диссонирующего, но не заслуживающего смерти человека? Система безопасности государства на третий год войны, что с тобой? Организовать и реализовать покушение в нашей стране становится настолько возможным? Убийца задержан?" - акцентировал эксперт.

Говоря о том, кому могло понадобиться убивать Ирину Фарион, Коваленко отметил, что не находит иного выгода-получателя, нежели Россия:

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"Резонансное убийство, которое может катализировать внутренние, социальные и общественные негативные процессы. Российские спецслужбы любят такое проворачивать, для хаотизации внутренних процессов. В самом же Львове, ничуть не меньше ваты, нежели в Киеве, Одессе или Харькове, которая вполне может стать потенциальным исполнителем. Нелегального оружия из зоны БД, к сожалению, в тыловой Украине становится всё больше, а проблема приобрести его - все меньше".

Убийство Фарион - актуальные новости

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что правоохранители нашли гильзу после выстрела в экс-нардепа Ирину Фарион.

По его словам, следователи не исключают, что убийство могло быть организовано российскими властями. Также он сообщил, что к расследованию убийства Ирины Фарион привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовщины.

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