На протест пришли около 500 человек.

30 января в столице Германии, Берлине, люди вышли на антивоенную демонстрацию "У войны нет границ!" против действий Российской Федерации.

Как сообщает посольство Украины в ФРГ, протестующие, в частности, призвали немецкие власти не дать России снова напасть на украинские территории.

"В Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, дабы остановить новую российскую агрессию против нашего государства", - говорится в сообщении.

По словам одного из участников демонстрации Александра Снидалова, на демонстрацию пришли около 500 человек.

"Это была одна из самых мощных украинских уличных акций в Берлине из тех, что мне довелось видеть. А я видел не одну. Прекрасная организация, четкие тезисы, продуманный план и широкая поддержка... Около 500 человек на политической акции - для украинского сообщества в Берлине это очень много. Было довольно много немцев, белорусов, также были грузины, поляки, эстонцы и другие друзья Украины. Началась акция у Бранденбургских ворот и продолжилась маршем по улицам Берлина с остановками у посольства РФ и представительства Баварии", - рассказал мужчина на своей странице в Facebook.

Призывы украинцев, по его словам, касались военной угрозы РФ, "Северного потока-2", поддержки Украины и дела MH17.

Как сообщал УНИАН, Германия является одной из стран ЕС, которые отказывались предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

Читайте такжеБольшинство опрошенных жителей Германии против поставок летального оружия Украине16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить вторжения Российской Федерации в Украину.

Впоследствии министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

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