Министр отметил, что конечная цель Путина, это не завоевание Украины, а расширение своего влияния в глубь западной Европы.

В случае, если Германия не изменит своей позиции относительно агрессии России, то она получит проблемы в виде Германской Демократической Республики.

Об этом в Верховной раде на "Часе вопросов к правительству" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Если Германия не изменит позиции по отпору российской агрессии, Федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики. И это не преувеличение. Ведь материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "северный поток 2", раньше это был газопровод "Опал", это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют собственную страну странными высказываниями",- заявил министр.

Резников сообщил, что цель РФ - это изменение современной архитектуры безопасности мира.

"Восстановление ГДР это логичное продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия уже официально выдвинула требования к демонтажу НАТО в 14 странах - это тоже казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены альянса дали четкий ответ, но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, кто начнет восстанавливать Берлинскую стену", - отметил глава Минобороны.

Читайте такжеВ Белом доме рассказали о результатах разговора Байдена и ЗеленскогоТакже министр сказал, что конечная цель Путина, это не завоевание Украины, а расширение своего влияния вглубь западной Европы.

"Мы предупреждали западных партнеров, что целью кремля является не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС, мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии и она произошла; что после этого будет эскалация, если не будет ответа, и эскалация против Польши произошла", - добавил глава ведомства.

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Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и поставкам.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Впоследствии Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок, а также помощи отстроить один бункер в Одесской области.

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