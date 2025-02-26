Динамика возвращения из СЗЧ должна ускориться, говорят в ведомстве, ведь срок для отсутствия уголовной ответственности ограничен.

За прошедшую неделю рапорты на возвращение в армию через приложение "Армия+" подали более 300 украинских военнослужащих, самовольно оставивших часть. Об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила во время национального телемарафона.

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СЗЧ. И сейчас динамика ускорится, потому что по законодательству есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", - отметила чиновница.

По ее словам, случается, что некоторым военным отклоняют рапорты. Это бывает тогда, говорит она, когда военнослужащий не успел в течение 24 часов после подачи рапорта прибыть в отделение Военной службы правопорядка.

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"Или он, например, указал в рапорте недостоверные и неточные данные. Но, получив отказ, можно повторить попытку: подать рапорт снова, исправить все те ошибки, и государство, Вооруженные силы будут ждать возвращения этих военнослужащих", - заверила Черногоренко.

СВЧ в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада продлила срок возвращения в воинскую часть после ВОВ фактически без последствий до 1 марта. Тогда также в Верховной Раде заверили, что еще одного продления срока действия законопроекта о льготном возвращении из СВЧ не будет.

Командир из бригады "Кара-Даг" Василий "Петрович" Гречко объяснил, почему не уважает тех, кто идет в СВЧ. По его словам, у него есть уважение ко всем родам войск - и пехоте, и разведке, ведь все выполняют общую работу. Однако не уважает тех, кто идет на самовольное оставление части. Он отметил, что из-за таких гибнут другие.

По информации адвоката Владислава Михайленко, количество случаев самовольного оставления части среди военнослужащих может составлять 200 тысяч, однако официальных данных нет из-за отсутствия четкой системы учета этих случаев.

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