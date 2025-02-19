Главный сержант 93 бригады Виталий Пьясецкий сказал, что люди устают, особенно те, кто имеет пехотный опыт тяжелых боев.

Несколько военных 93 бригады, которые решили вернуться из СОЧ после принятия закона, рассказали, почему в свое время решили самовольно покинуть часть (СОЧ).

В интервью Громадському они рассказали, что прошли тяжелые бои за Бахмут и Клищиевку и именно из-за истощения, говорят они, ушли из армии. "Отдыха нет, постоянно позиции-позиции. В Бахмуте мы из подвала не выезжали, бывало такое, что 24 дня не мылись, сидели там", - вспоминает военный, с позывным Кирюха, который два года воевал пехотинцем, а потом год был в СОЧ.

Главный сержант 93 бригады Виталий Пясецкий признал, что СОЧ стало большой проблемой для Сил обороны и особенно обостряется после тяжелых боев, например, как за Бахмут, которые вела 93 ОМБр.

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"Люди устают. Особенно те, кто имеет пехотный опыт тяжелых боев. По закону, у военнослужащих должны быть 30 дней отпуска. С такими реалиями войны, как сейчас, с сорванной мобилизацией просто физически подразделения не могут позволить отпускать этих людей в отпуска. Подразделение может потерять боеспособность", - рассказал Пясецкий.

Он отметил, что хотя бы частично проблему может решить упрощенная процедура перевода между подразделениями. Ведь еще одна причина, по которой идут в СОЧ - конфликты с командиром или в коллективе. "Бывают не совсем добросовестные командиры, разные ситуации", - отметил командир роты Панк. Именно в его подразделении служат военные, которые вернулись из СОЧ.

Как пояснил Панк, военные могут не чувствовать поддержки командиров, когда находятся на позициях. Другая причина - страх, поскольку некоторым сложно взять себя в руки, и поэтому он убегает. А новенькие идут в СОЧ, когда попадают в недисциплинированные коллективы.

Он считает, что принятие закона о декриминализации СОЧ мотивировало вернуться в армию, поскольку за последний месяц только в его подразделение пришли 15 военных. "Это много, раньше если один-два СОЧники возвращались, то это было скорее исключением из правил", - детализировал он.

Военный, который воевал в 2014-2016 годах и вернулся в армию в начале полномасштабного вторжения, сказал, что пошел в СОЧ, потому что не выдержал нагрузки. Он боялся, что возвращаться придется в пехоту, но после разговора с рекрутерами бригады его направили в ББпС.

СОЧ в Украине

9 января Верховная Рада до 1 марта продлила срок возвращения в воинскую часть после СОЧ фактически без последствий. Предполагалось, что командир будет иметь трое суток для восстановления на службе такого военнослужащего, как это и было в предыдущие два месяца.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в ближайшее время будет предложен достаточно "радикальный подход" к вопросу самовольного оставления части военнослужащими.

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