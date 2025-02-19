Несколько военных 93 бригады, которые решили вернуться из СОЧ после принятия закона, рассказали, почему в свое время решили самовольно покинуть часть (СОЧ).
В интервью Громадському они рассказали, что прошли тяжелые бои за Бахмут и Клищиевку и именно из-за истощения, говорят они, ушли из армии. "Отдыха нет, постоянно позиции-позиции. В Бахмуте мы из подвала не выезжали, бывало такое, что 24 дня не мылись, сидели там", - вспоминает военный, с позывным Кирюха, который два года воевал пехотинцем, а потом год был в СОЧ.
Главный сержант 93 бригады Виталий Пясецкий признал, что СОЧ стало большой проблемой для Сил обороны и особенно обостряется после тяжелых боев, например, как за Бахмут, которые вела 93 ОМБр.
"Люди устают. Особенно те, кто имеет пехотный опыт тяжелых боев. По закону, у военнослужащих должны быть 30 дней отпуска. С такими реалиями войны, как сейчас, с сорванной мобилизацией просто физически подразделения не могут позволить отпускать этих людей в отпуска. Подразделение может потерять боеспособность", - рассказал Пясецкий.
Он отметил, что хотя бы частично проблему может решить упрощенная процедура перевода между подразделениями. Ведь еще одна причина, по которой идут в СОЧ - конфликты с командиром или в коллективе. "Бывают не совсем добросовестные командиры, разные ситуации", - отметил командир роты Панк. Именно в его подразделении служат военные, которые вернулись из СОЧ.
Как пояснил Панк, военные могут не чувствовать поддержки командиров, когда находятся на позициях. Другая причина - страх, поскольку некоторым сложно взять себя в руки, и поэтому он убегает. А новенькие идут в СОЧ, когда попадают в недисциплинированные коллективы.
Он считает, что принятие закона о декриминализации СОЧ мотивировало вернуться в армию, поскольку за последний месяц только в его подразделение пришли 15 военных. "Это много, раньше если один-два СОЧники возвращались, то это было скорее исключением из правил", - детализировал он.
Военный, который воевал в 2014-2016 годах и вернулся в армию в начале полномасштабного вторжения, сказал, что пошел в СОЧ, потому что не выдержал нагрузки. Он боялся, что возвращаться придется в пехоту, но после разговора с рекрутерами бригады его направили в ББпС.
СОЧ в Украине
9 января Верховная Рада до 1 марта продлила срок возвращения в воинскую часть после СОЧ фактически без последствий. Предполагалось, что командир будет иметь трое суток для восстановления на службе такого военнослужащего, как это и было в предыдущие два месяца.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в ближайшее время будет предложен достаточно "радикальный подход" к вопросу самовольного оставления части военнослужащими.