Данные о самовольном оставлении части среди военнослужащих существенно различаются, говорит Владислав Михайленко.

По информации адвоката Владислава Михайленко, количество случаев самовольного оставления части среди военнослужащих может составлять 200 тысяч, однако официальных данных нет. Об этом он сказал в эфире День.LIVE.

"Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СЗЧ уже давно достигло отметки 200 тысяч. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, что я слышал", - подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что официальной статистики по количеству СЗЧ нет из-за отсутствия четкой системы учета этих случаев.

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"Человека должны вызвать в ВСП (Военная служба правопорядка, - ред.), из ВСП должны доставить в СИЗО, СИЗО должно доставить в суд, суд должен вынести приговор, затем должен доставить в автозаке в воинскую часть, вернуть в ту же часть..." - описал адвокат, при каких условиях могла бы быть официальная статистика по СЗЧ.

Но на самом деле происходит по-другому, поэтому статистики нет, сказал Михайленко.

"Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП его доставляет в воинскую часть. Военнослужащего, как правило, привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать других бойцов", - рассказал он.

По словам адвоката, ранее были озвучены разные цифры по СЗЧ: и 100 тысяч, и 50 тысяч, и 300 тысяч.

СЗЧ в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, военнослужащий Сергей Гнездилов, который ушел в публичное СЗЧ, заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что в его деле со стороны прокуратуры и ГБР были "десятки нарушений" и что "за все - будет ответ".

Новый командир 155 отдельной механизированной бригады им. Анны Киевской, в которой были массовые СЗЧ, создал отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, где обнаружены СЗЧ, сообщила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

Руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко заявил, что в Украине открыто 114 тысяч уголовных дел по СЗЧ. В некоторых делах, по его словам, проходят по 10-20 человек.

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