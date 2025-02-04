По информации адвоката Владислава Михайленко, количество случаев самовольного оставления части среди военнослужащих может составлять 200 тысяч, однако официальных данных нет. Об этом он сказал в эфире День.LIVE.
"Разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, это мои знакомые. СЗЧ уже давно достигло отметки 200 тысяч. Это неофициальные данные, это может быть ошибочно, это то, что я слышал", - подчеркнул адвокат.
Он пояснил, что официальной статистики по количеству СЗЧ нет из-за отсутствия четкой системы учета этих случаев.
"Человека должны вызвать в ВСП (Военная служба правопорядка, - ред.), из ВСП должны доставить в СИЗО, СИЗО должно доставить в суд, суд должен вынести приговор, затем должен доставить в автозаке в воинскую часть, вернуть в ту же часть..." - описал адвокат, при каких условиях могла бы быть официальная статистика по СЗЧ.
Но на самом деле происходит по-другому, поэтому статистики нет, сказал Михайленко.
"Насколько я слышал, если человека обнаружили, то ВСП его доставляет в воинскую часть. Военнослужащего, как правило, привозят в другую воинскую часть, чтобы не демотивировать других бойцов", - рассказал он.
По словам адвоката, ранее были озвучены разные цифры по СЗЧ: и 100 тысяч, и 50 тысяч, и 300 тысяч.
СЗЧ в Украине: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, военнослужащий Сергей Гнездилов, который ушел в публичное СЗЧ, заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что в его деле со стороны прокуратуры и ГБР были "десятки нарушений" и что "за все - будет ответ".
Новый командир 155 отдельной механизированной бригады им. Анны Киевской, в которой были массовые СЗЧ, создал отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, где обнаружены СЗЧ, сообщила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.
Руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко заявил, что в Украине открыто 114 тысяч уголовных дел по СЗЧ. В некоторых делах, по его словам, проходят по 10-20 человек.