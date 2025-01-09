В парламенте говорят, что больше не будет продления этого срока.

До 1 марта 2025 года продлен срок возвращения в воинскую часть после самовольного оставления части (СОЧ) фактически без последствий.

Об этом сообщила народный депутат Украины Соломия Бобровская в Facebook.

"Верховная Рада продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий тех, кто совершил СОЧ в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года. Командир и дальше будет иметь 3 суток для восстановления его на службе, как это и было предыдущие 2 месяца", - написала она. По ее словам, это предусмотрено законопроектом 12076, который сегодня парламент принял как закон.

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При этом Бобровская отмечает, что все те, кто думает, что будет еще раз продление срока действия законопроекта, должны понимать, что "этого не будет".

"Как и вероятнее всего, вернется криминализация за осуществление первого СОЧ", - отметила она.

Что еще известно о возвращении на службу после СОЧ

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства.

Речь идет о Законе о внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (регистрационный №12095), который был принят парламентом 21 ноября.

Ранее советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отмечала, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года после самовольного оставления части (СОЧ), будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.

Она отметила, что восстановление со всеми социальными гарантиями касается только военнослужащих, которые впервые самовольно оставили часть или дезертировали.

По ее словам, принятым парламентом Украины законом предусмотрено вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить службу "без угрызений совести и без конфликта с законодательством". Она добавила, что был разработан специальный алгоритм, чтобы военные в ближайший месяц вернулись на службу для защиты Украины, а не несли уголовную ответственность.

Сапьян поделилась, что руководитель воинской части не позднее трех суток со дня прибытия военнослужащего в воинскую часть или место прохождения службы должен продлить контракт, восстановить полную выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Также такому военнослужащему возобновляют все льготы, предусмотренные государством.

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