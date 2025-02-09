Военный говорит, что уважает все войска, ведь все выполняют общую работу.

Командир взвода 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады "Кара-Даг" Василий "Петрович" Гречко рассказал, почему он не уважает военных, которые идут в СЗЧ. Об этом он сказал в интервью для канала Армия TV.

По его словам, есть уважение ко всем родам войск - и пехоте, и разведке, ведь все выполняют общую работу.

"Есть уважение ко всем войскам - мы делаем одну работу. Пехота - ребята, которые ходят на зачистку. Разведка - им тоже нелегко. У меня есть знакомый в разведке, то, говорит, бывает, под такими шквалами идут. Но, говорит, ни разу не пожалел, что пошел в разведку", - рассказал "Петрович".

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В то же время, утверждает он, не уважает тех, кто идет на самовольное оставление части. Отметил, что из-за таких гибнут другие.

"Нет только уважения к тем, кто идет в СЗЧ. Если их пошло 30 (в СЗЧ, - ред.), а на позиции только двое, то миллион процентов, что они будут "двухсотые". А так те 30 человек там могли бы и держать что-то", - рассуждает военный.

На вопрос, много ли сейчас такого, отвечает: "В основном".

Также он рассказал о быте военных, отметив, что хватает всего. Правда, вспомнил, что раньше "воевали" с мышами.

"Все супер. Всем, что надо, обеспечены. Огнетушители, тепло, живем в подвалах. Хоть там и сыро, но мы сушим. Практически ни в чем не нуждаемся. Сразу воевали с мышами. Ребятам даже пучки на пальцах ели", - поделился воспоминаниями.

Командир взвода рассказал, как удалось побороть нашествие грызунов.

"Не травили. Брали 5- или 6-литровую баклагу с водой, пробивали веревкой, ставили картон, мазали маслом сверху, делали дорожку. Мышка на картон забежала - и бульк в воду. Два часа - и 50-60 мышей. Только успевай выносить", - пояснил он.

Говорит, мышей было "просто миллионы". Они спали на деревьях - вылезали туда из-за сильной вибрации.

СЗЧ в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, адвокат Владислав Михайленко объяснил, почему нет официальных данных о количестве СЗЧ в Украине. По его словам, официальная статистика отсутствует, так как нет четкой системы учета этих случаев.

Также стало известно, что военнослужащий Сергей Гнездилов, который ушел в публичное СВЧ, заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что в его деле со стороны прокуратуры и ГБР были "десятки нарушений" и что "за все - будет ответ".

Руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко заявил, что в Украине открыто 114 тысяч уголовных дел по СЗЧ. В некоторых делах, по его словам, проходят по 10-20 человек.

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