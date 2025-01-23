Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили свою часть или совершили дезертирство, имеют возможность вернуться в свои части без уголовного наказания до 1 марта 2025 года.

Военным за самовольное оставление части грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет. Однако при определенных обстоятельствах на службу можно вернуться и без негативных последствий. Обо всех нюансах возвращения из СОЧ (СОЧ (далее - СЗЧ - "самовільне залишення частини") рассказал РБК-Украина юрист Дмитрий Франчук.

Так, он напомнил, что военнослужащие, которые впервые самовольно оставили свою часть или совершили дезертирство, имеют возможность вернуться в свои части без уголовного наказания до 1 марта 2025 года.

"Лучший вариант - как можно скорее вернуться в свою воинскую часть. Чем быстрее военнослужащий это сделает, тем больше шансов на положительное решение ситуации", - отмечает Франчук.

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Он также отметил, что для того, чтобы избежать наказания, необходимо вернуться в свою воинскую часть или место службы и заявить о намерении продолжать службу. А также сообщить об этом в одну из следующих инстанций: Специализированную прокуратуру в сфере обороны или Государственное бюро расследований, или Национальную полицию или Военную службу правопорядка.

Также юрист отмечает, что командир воинской части обязан в течение 72 часов после возвращения подчиненного возобновить действие контракта и уведомить соответствующие органы. При этом военнослужащие, которые вернутся в установленный срок, будут восстановлены на всех социальных льготах, в частности на выплатах и обеспечении.

Юрист также привел алгоритм действий для возвращения из СЗЧ:

связаться с командиром (по возможности) или другими представителями воинской части и сообщить о своем желании вернуться;

явиться в воинскую часть и доложить о своем возвращении;

написать рапорт, в котором объяснить причины СЗЧ. Важно, чтобы это были весомые и документально подтвержденные причины (при наличии).

Он также рассказал обо всех условиях, когда можно минимизировать или избежать наказания за СЗЧ:

первое нарушение: если военнослужащий впервые совершил СЗЧ во время действия военного положения и добровольно вернулся на службу, суд может закрыть уголовное производство и освободить его от уголовной ответственности;

искреннее раскаяние и содействие следствию;

отсутствие тяжких последствий: важно, чтобы СЗЧ не привело к тяжелым последствиям, таким как подрыв боеспособности подразделения или другие серьезные нарушения.

СЗЧ в Украине - новости

В Генштабе сообщали, что около 60% тех, кто после самовольного оставления части изъявил желание служить дальше и подали рапорт в приложении "Армия+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях.

Также в ГБР сообщали, что если военный самовольно оставил часть до трех дней, то уголовное производство в отношении него не будут возбуждать.

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