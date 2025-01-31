Военнослужащий утверждает, что его дело "заполитизировано".

Военнослужащий Сергей Гнездилов, который совершил публичное СЗЧ осенью 2024 года, за что был задержан, а недавно освобожден из-под стражи, заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Гнездилов, который является уроженцем Одесской области, заявил в связи с тем, что 31 января вступает в силу решение суда о его возвращении на службу.

"Сегодня вступает в силу решение суда по моему возвращению", - написал он в Telegram-канале.

Гнездилов поблагодарил своих адвокатов, 56 отдельную мотопехотную бригаду и заявил, что не верил, что выиграет дело, потому что считает его "заполитизированным".

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Также он утверждает, что со стороны прокуратуры и ГБР были "десятки нарушений" и что "за все - будет ответ".

"Будут жалобы, суды, в том числе и ЕСПЧ, потому что правда - важна. Важно говорить о проблемах, несмотря ни на что, потому что это - первый шаг на пути их решения. Говорить, а не замалчивать. Решать, а не игнорировать", - заявил он.

Дело Гнездилова: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2024 года военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил свой поступок желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации. В бригаде начали служебное расследование из-за поступка Гнездилова.

В начале октября Гнездилов был задержан, речь шла об уклонении от военной службы в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины). Однако на заседании 23 января 2025 года Бабушкинский райсуд Днепра решил освободить Гнездилова от уголовной ответственности. Сообщалось, что через три дня он должен вернуться на службу и быть оператором БПЛА

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