Далеко не все такие дела о СЗЧ попадают в официальную статистику.

В Вооруженных Силах неуклонно растет количество случаев СОЧ (далее - СЗЧ - "самовільне залишення частини"). В то же время, людей не мотивируют, а военная юстиция - отсутствует.

Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко.

"У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. В некоторых делах фигурируют по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Так что 150 тысяч СЗЧ – это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6-7-й "взял шинель и ушёл домой"", – сказал Друзенко, ссылаясь на данные Офиса Генпрокурора.

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Он отметил, что в Украине полностью отсутствует военная юстиция, что создаёт сомнения в объективности и компетентности гражданских судов.

"Военную юстицию не восстанавливают, военную жандармерию не создают, а генералов судят гражданские, которые никогда не нюхали пороха. В то же время у людей (в армии – ред.) есть огромное разочарование в военно-политическом руководстве", – подытожил Геннадий Друзенко.

Что известно о проблеме СЗЧ в Украине

Ранее УНИАН сообщал, как вернуться на службу с СЗЧ и избежать наказания. Обо всех нюансах рассказал юрист Дмитрий Франчук. В частности о том, что такую возможность имеют только те, кто впервые самовольно оставил свою часть.

Кроме того, Генштаб ответил, сколько военных вернулись с СЗЧ и восстановились на службе. Около 60% тех, кто после самовольного оставления части (СЗЧ) изъявил желание служить дальше и подали рапорт в приложении "Армия+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях.

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