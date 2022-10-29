Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области очень страдает инфраструктура.

В деоккупированные Святогорск и Лиман Донецкой области подвели электричество.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Сейчас электроэнергия уже подведена в Святогорск и Лиман. Работаем над восстановлением внутренних сетей и возвращением жизни в эти очень сильно разрушенные деокупированные населенные пункты", – подчеркнул Кириленко.

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Глава ОВА отметил, что наиболее тяжелым направлением в Донецкой области остается Бахмутское. Из-за вражеских обстрелов инфраструктура Бахмута подвергается значительным разрушениям.

"Враг не прекращает попыток зайти в город, прорвать оборону, но эти попытки являются неудачными. (Враг – ред.) несет потери и отступает. Понятно, что задействует он и "вагнеровцев", которых пополняют за счет лиц, находившихся в местах лишения свободы. Но наши защитники и профессиональные действия военного командования ситуацию держат под контролем, несмотря на постоянные обстрелы. Конечно, очень страдает инфраструктура, Бахмут очень поврежден. Есть разрушения, которые не подлежат восстановлению", – пояснил он.

Деокупация Донетчины: что происходит в области

Донецкая область постепенно готовится к осенне-зимнему периоду. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что газоснабжение полностью восстановят в 15 территориальных общинах области. Частично разрушенные дома пытаются законсервировать металлопрофилем и пленкой, чтобы защитить их от влаги.

В то же время на деоккупированных территориях продолжают находить тела убитых россиянами украинцев. Так, 20 октября стало известно, что правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых российскими военными во время оккупации. Отмечается, что 8 тел нашли в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.

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