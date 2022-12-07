Волонтеры стараются обеспечить людей всем необходимым.

Российские оккупанты не оставили в Лимане Донецкой области после себя ни одной целой многоэтажки. Местные жители не имеют никаких коммуникаций и могут рассчитывать только на волонтеров.

"Поврежденные дороги, разбитые дома, мы едем в освобожденный Лиман вместе с волонтерами из Закарпатья... Во дворе из 4-5 многоэтажек, кажется - ни души. Но как только останавливаются наши машины, начинают сходиться люди, преимущественно пожилого возраста", - рассказали журналисты ТСН.

По словам жительницы города, у нее "полгода не было света, воды и газа".

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На данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Люди пытаются обогреться при помощи самодельных печек и дров, которые складывают прямо в подъездах. Жильцы радуются теплым одеялам и продуктам из гуманитарки, которые волонтеры оставляют во дворе.

Жизнь понемногу начинает возвращаться в разрушенный россиянами Лиман, который до сих пор находится под обстрелами. Уже работают несколько магазинов, люди выходят на стихийные рынки, открылись банки, но у людей нет денег даже на продукты.

Освобожение Лимана - что известно

В начале октября Вооруженные силы Украины установили контроль над Лиманом в Донецкой области. Город с конца мая находился в росссийской оккупации. По состоянию на 7 октября в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, которые появились во время российской оккупации.

Уже 29 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в освобожденные Святогорск и Лиман подвели электричество.

Отмечается, что поражение российской амрмии в Лимане очень больно ударило по репутации командования армии РФ, поэтому в их адрес посыпалась критика.

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