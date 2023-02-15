Незаконно построенное сооружение расположено в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство.

Суд обязал демонтировать незаконно построенный "храм-МАФ" Украинской православной церкви Московского патриархата возле Национального музея истории в Киеве.

"Иск музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования п. "а" ч. 1 ст. 91 Земельного кодекса", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

Министр отметил, что незаконно построенное сооружение расположено в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Это незаконное сооружение также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

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Санкции против УПЦ МП - что известно

В 2022 году сотрудники СБУ провели обыски в зданиях УПЦ МП в областях Украины. Всего проверили более 350 сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. В рамках следственных действий правоохранители обнаружили российскую пропагандистскую литературу, отрицавшей существование Украины.

15 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан России, Украины и Беларуси.

22 января он ввел в действия решение СНБО о застывание санкций против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля.

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за демонтаж "храма-МАФа" возле Десятинной церкви, потому что это самовольное строительство УПЦ (МП).

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