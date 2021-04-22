Апелляционный суд Амстердама продолжает слушания по делу об экспонатах выставки «Крым - золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Аллард Пирсон.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Сейчас в городе Амстердам продолжаются слушания по иску государства Украина к Амстердамскому археологическому Музею Аллард Пирсон относительно привезенной выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Речь идет не только о выставке и ее ценных экспонатах. То, что происходит, - это попытка лишить Украину ее культурных ценностей", - сообщил Енин.
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Он отметил, что в своем выступлении на заседании суда акцентировал внимание на четырех фактах.
"В своем выступлении в зале заседаний подчеркнул: Россия изъяла все имущество Украины в Крыму, начиная от государственных банков и предприятий и заканчивая культурным наследием (Россия страна-агрессор, страна-оккупант). И Украина, и Нидерланды являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая устанавливает основные правила рассмотрения дел (и Украина, и Нидерланды обязаны принять меры для предотвращения любой незаконной передачи права собственности на культурные ценности). Правительство Украины убеждено в недопустимости нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года в случае передачи наследия в руки агрессора, поскольку так называемые крымские музеи на самом деле фантомные учреждения, представляющие Россию. Экспонаты выставки принадлежат государству Украина - и должны вернуться в государство Украина", - отметил Енин.
Возвращение Украине скифского золота: что предшествовало
- 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".
- После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.
- Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.
- МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.
- Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музея Аллард Пирсон, закончилась 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.
- 28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", относительно беспристрастности которого были сомнения.
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