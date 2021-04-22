Украинская сторона настаивает, что экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море" должны вернуться в Украину.

Апелляционный суд Амстердама продолжает слушания по делу об экспонатах выставки «Крым - золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Аллард Пирсон.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Сейчас в городе Амстердам продолжаются слушания по иску государства Украина к Амстердамскому археологическому Музею Аллард Пирсон относительно привезенной выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Речь идет не только о выставке и ее ценных экспонатах. То, что происходит, - это попытка лишить Украину ее культурных ценностей", - сообщил Енин.

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Он отметил, что в своем выступлении на заседании суда акцентировал внимание на четырех фактах.

"В своем выступлении в зале заседаний подчеркнул: Россия изъяла все имущество Украины в Крыму, начиная от государственных банков и предприятий и заканчивая культурным наследием (Россия страна-агрессор, страна-оккупант). И Украина, и Нидерланды являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая устанавливает основные правила рассмотрения дел (и Украина, и Нидерланды обязаны принять меры для предотвращения любой незаконной передачи права собственности на культурные ценности). Правительство Украины убеждено в недопустимости нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года в случае передачи наследия в руки агрессора, поскольку так называемые крымские музеи на самом деле фантомные учреждения, представляющие Россию. Экспонаты выставки принадлежат государству Украина - и должны вернуться в государство Украина", - отметил Енин.

Возвращение Украине скифского золота: что предшествовало

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музея Аллард Пирсон, закончилась 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", относительно беспристрастности которого были сомнения.

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Автор: Виталий Саенко