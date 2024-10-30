Рассказываем, как проходит мобилизация в Украине сегодня - кого призывают на службу в ноябре.

В Украине продолжает действовать военное положение и продолжают призывать военнообязанных граждан на службу. Какие категории украинцев подлежат мобилизации в ноябре, с какого возраста призывают и как сейчас происходит мобилизация в Украине до 50 лет и после 50-ти - УНИАН спросил у юриста.

Со скольки лет мобилизация в Украине

В Украине в ряды ВСУ призывают военнообязанных граждан с 18 до 60 лет - они должны быть годными к службе (по заключению ВВК) и без права на отсрочку и бронирование. Напомним, что военнообязанным считается тот, кто имеет такой статус - например, отслужил в армии, закончил военный вуз. Если же статуса "Военнообязанный" у человека нет, то с 18 и до 25 лет он считается призывником и не может быть призван на службу (только по своему желанию). Ранее мы рассказывали, как проходит мобилизация до 25 лет и кого могут призвать.

Кого будут мобилизовать в 2024 году с 1 ноября

Как рассказала УНИАН в эксклюзивном комментарии адвокат Татьяна Савченко, кардинальных изменений относительно призыва нет: "То есть мобилизации согласно действующему закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" подлежат военнообязанные лица, которых военно-врачебная комиссия признала годными к службе и которые не имеют оснований для отсрочки и бронирования".

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Напомним, что по законодательству под мобилизацию попадают такие военнообязанные:

категория 18-60 лет - если они имеют опыт военной службы, считаются годными (прошли ВВК), а также если они сняты с воинского учета, но признаны годными во время военного положения (в этом случае им нужно до 4 февраля следующего года пройти медкомиссию);

категория 25-60 лет - если у них нет опыта и они признаны медкомиссией годными к службе, а также если у них ранее был статус "Ограниченно годный" во время военного положения по состоянию здоровья (им также следует пройти медкомиссию еще раз).

Как уже говорили выше, под мобилизацию попадают и те, кто не имеет права на отсрочку или бронирование.

Здесь нужно отметить некоторое изменение, которому подверглась мобилизация после 50 лет - Украина по-прежнему продолжает призывать после 50-ти, но в этом процессе появился один нюанс.

Изменение произошло относительно недавно, - теперь не могут мобилизовать мужчин возрастом от 50 до 60 лет без приказа Генштаба ВСУ. То есть, на каждого военнообязанного такого возраста должен быть определенный приказ. Такое нововведение сделано на основании засекреченного документа. Его содержание якобы уже доведено до ТЦК, но еще не до всех. Но это правило уже действует,

- говорит Татьяна Савченко.

Под это же правило попадает и мобилизация после 55 лет - Украина продолжает призыв в ВСУ мужчин предпенсионного возраста.

Ранее УНИАН рассказывал, что мобилизация в Украине мужчин от 50 до 60 лет по вышеупомянутой директиве предполагает наличие у них дефицитной военно-учетной специальности. Также мы объясняли, как сейчас должна происходить мобилизация мужчин старше 50 лет, согласно этому документу.

Сколько еще продлится мобилизация в Украине - неизвестно. Военное положение в стране действует до 7 февраля 2025 года - на днях Верховная Рада продлила срок и пересматривает его каждые 90 дней.

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