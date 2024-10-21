Некоторые украинцы оформляют помощь на дрова и экономят на твердом топливе.

С наступлением отопительного сезона большинство жителей нашей страны пытаются обогреть свое жилище и не остаться с пустым карманом. В 2023-2024 году появилась субсидия на дрова, которую получили многие люди. Инициатива была продлена на текущий отопительный сезон.

Кому положена субсидия на дрова и сколько дадут угля

В постановлении КМУ №1169 от 15 октября 2024 года сказано, что до конца 2024 года украинцы могут подать заявление на субсидиарную поддержку для покупки газа, дров и угля. Важно понимать, что субсидия на уголь и помощь на дрова от государства возможна только для тех категорий населения, у которых нет газа и\или электричества. То есть, ясно, что топить помещение они могут только дровами в котлах и печках.

Субсидия на уголь и дрова предоставляется так:

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Минимальная норма для предоставления льгот (твердое печное бытовое топливо) - 6,22 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 1,87 тонны каменного угля.

Минимальная норма для предоставления субсидий (твердое печное бытовое топливо) - 7,41 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 2,23 тонны каменного угля.

При этом, в денежном эквиваленте субсидия на печное отопление по этой схеме распределяется так:

льготники - 13 600 гривень;

все остальные - 16 234 гривни.

Учитывайте, что обе этих суммы обозначены как разовая субсидия на год, рассчитывать на нее могут только жители определенных областей Украины..

Субсидия на дрова 2024 или уголь оформляется так же, как и любая другая жилищная - вам нужно написать заявление и подать его вместе с декларацией о доходах в ПФУ, ЦНАП или орган местного самоуправления. Вероятно, также могут попросить справку о том, что вы действительно используете только печное отопление.

Как оформляется субсидия на отопление электричеством

Тем украинцам, которые используют не газ и не дрова, а электричество для отапливания своего жилища, также может быть начислена субсидия в виде материальной помощи на отопительный период.

Одно из самых важных условий для получения денег - электроотопление должно быть в обязательном порядке зарегистрировано. Чтобы это сделать, нужно написать заявление, взять копию проекта электроснабжения объекта и подтверждающие документы о вводе в эксплуатацию электроотопительной установки и пойти с этими документами к оператору системы распределения электроэнергии.

Льготный тариф на электроотопление 2024 для тех, кто все-таки зарегистрировал оборудование, составит 2,64 грн/кВт-ч при условии, что в месяц вы расходуете не больше 2000 кВт. При отсутствии регистрации отопительной установки или расхода больше 2000 кВ тариф будет таким же, как у бытовых потребителей - 4,32 грн/кВт-ч.

ВАЖНО: льготный тариф на электроэнергию действует только во время отопительного периода - с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Кому доступна субсидия на газ в частном доме

Субсидия на газ для частных домов также необходима, чтобы иметь возможность отапливать жилье, не влезая в долги. Для того чтобы рассчитывать на льготы, необходимо соответствовать требованиям ПФУ. Среднемесячный доход семьи не должен превышать определенной суммы, иначе субсидии не будет.

Важно учитывать, что размер субсидии зависит от многих факторов, в том числе, от категории, к которой относится заявитель. К примеру, 100% скидку могут получить граждане, имеющие заслуги перед Родиной и члены семей погибших воинов, пенсионеры - медики, фармацевты, учителя, библиотекари, а также те, кто проживает в сельской местности и работает в коммунальных или государственных учреждениях.

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