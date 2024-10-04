Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий.

В Украине ввели бесплатное питание для учеников начальных классов на 2024 год. Как отмечается в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины, с октября правительство обеспечит бесплатным одноразовым питанием учеников 1-4 классов.

Для этого по инициативе президента Украины на 2024 год из бюджета было выделено 2 млрд грн. Они будут переданы местным общинам в форме субвенции.

В министерстве объяснили, что ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.

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Так, предполагается, что государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Также отмечается, что механизм распределения средств субвенции утвержден Кабинетом министров Украины и обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех учреждениях общего среднего образования страны.

В МОН объяснили, что субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга.

Среди основных условий для предоставления субвенции, в частности то, что горячее питание организуется для всех учеников начальных классов (1-4 классы), а в учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным.

Кроме того, среди основных условий является то, что учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, которые занимаются кейтерингом.

Еще одним условием является то, что расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов.

Также все процессы должны соответствовать требованиям Постановления Кабмина от 24.03.2021 г. № 305, нормам НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.

Школьные каникулы в 2024 году - что известно

Как сообщал УНИАН, МОН советует школам отпустить детей отдыхать в период с 28 октября по 3 ноября. В то же время администрация школы может перенести эти даты, а также продлить или сократить время каникул, учитывая эпидемиологическую, военную обстановку или наличие отопления в классах.

Зимние каникулы рекомендуется провести с 30 декабря по 10 января, а весенние - с 24 по 30 марта.

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