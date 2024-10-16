На ряде участков будут заменены дорожные знаки.

С 1 ноября 2024 года на дорогах всех городов Украины изменится ограничение скорости движения. Максимальная разрешенная скорость составит 50 км/ч, сообщил в эфире телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он подчеркнул, что правила дорожного движения в Украине не меняются. Просто нормы переходят на "зимний период", когда для всех участников дорожного движения опасность является повышенной.

Из-за изменений на тех участках дорог в ряде украинских городов, где было разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч, дорожные знаки заменят на ограничение скорости до 50 км/ч.

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"В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости – 50 км/ч. Таким образом, правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения", – пояснил Билошицкий.

Что еще надо знать автомобилистам

1 октября Кабинет министров Украины принял постановление, в соответствии с которым для заключения договора купли-продажи автомобиля теперь нужно обязательно подавать документ, подтверждающий стоимость транспортного средства. Это уберет возможность оценки авто со слов продавца и ликвидирует схему минимизации уплаты налогов при купле-продаже.

А с мая 2024 года в Украине возобновлена услуга по получению индивидуальных номерных знаков на транспортные средства. Автовладельцы смогут их заказать онлайн – в Кабинете водителя – или обратившись лично в любой сервисный центр МВД.

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