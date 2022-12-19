В Киеве завтра, 20 декабря, откроют для пассажиров станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

"Завтра откроем две станции столичного метрополитена - "Майдан Незалежности" и "Крещатик" - и переход между ними. Эти станции были закрытыми с начала широкомасштабного вторжения России", - отметил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на 19 станциях метро обустроены точки, где горожане могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. В частности, на платформах станций "Академгородок", "Житомирская", "Нивки", "Берестейская", "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская", "Тараса Шевченко", "Почайна", "Минская", "Героев Днепра", "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Выдубичи".

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Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро планируют расширять. После 24 февраля станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности" были закрыты для пассажиров.

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