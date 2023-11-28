Кремль готовится к "выборам Путина", которые должны состояться в марте 2024 года.

Оккупационным администрациям приказано доказать уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины до 85%.

Согласно с информацией Главного управления разведки Украины, в ноябре 2023 года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными главарями Москвы на временно порабощенных территориях Украины. Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора Путина Сергей Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу.

В ГУР сообщили, что во время собрания приказано: выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов и активизировать пропаганду о якобы "позитивных" тенденциях экономики РФ, "стабильности" рубля и "улучшении" уровня жизни людей.

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"Главари российских оккупационных администраций также получили задание-довести уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины не менее чем до 85%", – отмечает ГУР.

Паспортизация на оккупированных территориях - детали

В марте 2024 года в России состоятся президентские выборы – первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это голосование очень важное для российского диктатора Владимира Путина, пишет The New York Times.

Сомнений в том, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, почти нет. Ожидается, что о выдвижении своей кандидатуры на пост президента диктатор официально объявит в декабре. Путин возглавляет власти РФ, занимая должности президента или премьер-министра, начиная с 1999 года.

Предстоящие президентские выборы в России напрямую связаны с военной стратегией Путина на 2024 год. Важным аспектом является то, отдаст ли он приказ о новой мобилизации, которая не встретит большой поддержки внутри страны. Впрочем, диктатор может начать ее и после того, как обеспечит себе пятый срок в должности главы Кремля.

Как известно, захватчики давят всеми способами и шантажируют местное население на ТОТ, чтобы заставить получить паспорта РФ. Так, украинцам прекратят оказывать медицинские услуги, отказывают в продуктовой помощи, запрещают приходить в школу тем старшеклассникам, у которых нет российских паспортов, или угрожают не выдавать аттестаты об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта. Зафиксированы случаи, когда на блок-постах россияне рвут украинские паспорта.

Недавно начались угрозы массового увольнения местных жителей на основании постановления постановления российского оуряду относительно допустимой доли "иностранных работников" на предприятиях, которая предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года.

В центре нацсопротивления пояснили, что "в параллельной реальности оккупантов, ВОТ является частью РФ, а украинцы, которые отказались брать паспорт врага являются"иностранными работниками". Поэтому это постановление в первую очередь направлено именно на ВОТ, ведь предусматривает освобождение украинцев". Таким образом враг планирует нарастить темпы паспортизации.

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