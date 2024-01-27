На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам, если те возьмут партийный билет путинской "Единой России".
Как сообщает Центр национального сопротивления, захватчики спровоцировали на оккупированных территориях гуманитарный кризис. У местных жителей нет даже средств на проживание. Теперь враг пытается купить тех, кто зависим от РФ.
"Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", - пояснили в ЦНС.
Гуманитарный кризис в оккупации
Как ранее сообщал УНИАН, на захваченных россиянами территориях фиксируются проблемы с водоснабжением, отоплением и медикаментами. Оккупанты не восстанавливают гражданскую инфраструктуру, которую же сами разрушили во время захвата городов.
Вместо того, чтобы что-то делать полезное для населения, на оккупированный юг Украины РФ отправила "идеологов" ФСБ для усиления репрессий. Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов — прежде всего у тех граждан, кто не поддерживает оккупацию. Кроме того, враг продолжит принудительные паспортизацию.