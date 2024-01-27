Таким образом захватчики хотят обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках на выборах президента.

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам, если те возьмут партийный билет путинской "Единой России".

Как сообщает Центр национального сопротивления, захватчики спровоцировали на оккупированных территориях гуманитарный кризис. У местных жителей нет даже средств на проживание. Теперь враг пытается купить тех, кто зависим от РФ.

"Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", - пояснили в ЦНС.

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Гуманитарный кризис в оккупации

Как ранее сообщал УНИАН, на захваченных россиянами территориях фиксируются проблемы с водоснабжением, отоплением и медикаментами. Оккупанты не восстанавливают гражданскую инфраструктуру, которую же сами разрушили во время захвата городов.

Вместо того, чтобы что-то делать полезное для населения, на оккупированный юг Украины РФ отправила "идеологов" ФСБ для усиления репрессий. Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов — прежде всего у тех граждан, кто не поддерживает оккупацию. Кроме того, враг продолжит принудительные паспортизацию.

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