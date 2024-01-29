Такой системой оккупанты восполняют потери на левому берегу Днепра.

На временно оккупированном юге оккупанты ищут партизан, готовятся к выборам и проводят скрытую мобилизацию. Последнюю реализуют за счет мужчин, которых оккупанты вылавливают на въезде и выезде из Херсонщины в сторону Крыма.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя неофициальную информацию о вчерашних взрывах во временно неподконтрольном Украине Бердянске. По ее словам, возможно, к этому причастны партизаны.

"Движение сопротивления работает в очень сложных условиях - в условиях постоянного давления со стороны оккупантов, которые выискивают тех, кто причастен к этой боевой работе, в том числе. Поэтому каждый раз, когда есть информация о проведении каких-то действий, надо выждать определенное время, когда сможем говорить и давать подтверждения или опровергать информацию, которая мощно вбрасывается в информационное пространство", - сказала Гуменюк.

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Она акцентирует, что Силы обороны никогда срочно не сообщают такую информацию, поскольку есть понимание, что "работаем в условиях гибридной войны".

"И во время даже каких-то соответствующих "расцветов бавовны" на определенном направлении, необходимо убедиться, что это были не какие-то вредители, вредные зерна, спровоцированные, или сфальсифицированные теми же оккупантами. А это очень часто бывает, поскольку сейчас, накануне выборов, к которым они готовятся, они развернули очень мощную информационную кампанию", - говорит военная.

В частности, российские пропагандисты распространяют вбросы о якобы наличии силы у российской армии, чтобы вновь отправиться в направлении Херсонщины, Николаевщины. Гуменюк утверждает, что эта и другая "информация" вбрасывается, чтобы противопоставить Силы обороны Украины местному населению временно оккупированных территорий, и настаивает на необходимости дождаться официальной информации по Бердянску.

Как добавила пресс-секретарь, сейчас на оккупированной территории захватчиками проводится "работа" по насильственной паспортизации, поскольку для проведения нелегитимных выборов им очень нужно сформировать эффект согласия электората. Соответственно, развернуты дополнительные посты в определенных "точках" - на въезде/выезде из Херсонской области в Крым и в обратном направлении. Проводятся другие фильтрационные мероприятия, которые направлены именно на то, чтобы максимально выявлять людей. То есть, украинцев, которые не получили российских паспортов и не получили российское гражданство.

"Это - меры скрытой мобилизации. Потому, что во время дополнительных контрольных мероприятий, выявляются мужчины призывного возраста, которые также берутся на учет и сразу переправляются для формирования отрядов так называемой территориальной обороны каждого населенного пункта. Откуда потом мужчины переходят фактически в ресурс подразделений оккупантов, которые есть на левом берегу, для пополнения после потерь", - рассказала Гуменюк.

Россия создает информационный вакуум в Украине для своих выборов

Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российская пропаганда на временно оккупированных территориях сосредоточила усилия на создании полного информационного вакуума для населения. По его словам, это означает, что ни один "не тот" месседж не должен проходить на временно оккупированную территорию, чтобы не навредить выборам, которые в РФ запланированы на март.

С этой целью Россия ограничила возможность свободного доступа к всемирной сети интернет, а также доступа ко всем известным социальным сетям, к телевидению и радиовещанию.

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