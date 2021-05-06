Минздрав прорабатывает вопрос о введении ковидных сертификатов - это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении после COVID-19.

До 1 июля в Украине могут ввести ковидные сертификаты.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По его словам, Минздрав прорабатывает вопрос о введении ковидных сертификатов - это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении после COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Зачем нужен ковидный сертификат

Цель введения документа - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «Дія».

«До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас действует», - отмечается в сообщении.

Министр рассказал, что документ планируют разработать в кратчайшие сроки, и он может заработать уже с 1 июля.

«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», - подчеркнул министр.

«Мы знаем, потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС», - пояснил министр.

Преимущества ковидного сертификата

По словам Степанова, запуск внутреннего ковидного сертификата будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на COVID-19 при первых же симптомов и не заниматься самолечением.

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«Как вы знаете, у нас есть проблема самолечения. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем - болели они COVID-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов - это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением», - считает министр.

COVID-паспорт в Украине: что известно

29 марта президент Владимир Зеленский отметил необходимость разработки в Украине "паспортов вакцинации", в которых будут данные о прививке от COVID-19.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 для украинцев уже на финальной стадии разработки.

В ЕС разрабатывают "цифровые зеленые сертификаты" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

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Автор: Леся Лещенко