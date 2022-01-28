По плану городских властей, для защиты населения будут использоваться сооружения двойного назначения.

В Киеве общая вместимость защитных сооружений составляет около 2 млн 8 тыс. человек.

Как информирует пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко, об этом мэр сказал во время заседания правления Ассоциации городов Украины, председателем которой он является.

На заседании обсудили вопросы координации усилий по подготовке территориальной обороны на местах и функционирования критической инфраструктуры в случае дальнейшей агрессии России.

По словам Кличко, в столице фонд защитных сооружений гражданской защиты включает хранилища и сооружения двойного назначения.

"В хранилищах укрытия получают работники предприятий и учреждений, которые продолжают свою деятельность в особый период и обеспечивают жизнедеятельность города, персонал медицинских учреждений. Защита же населения осуществляется в сооружениях двойного назначения. Таких как: подземные помещения метрополитена, подземные паркинги, цокольные, подвальные и полуподвальные помещения в домах. Эти укрытия в мирное время используются, в частности, и для хозяйственных, культурных или бытовых нужд населения. То есть, в них может быть сейчас, например, аптека, банк, кофейня, парикмахерская. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций эти укрытия, по решению райадминистраций города, будут использовать для защиты населения", - сообщил городской голова.

По его словам, информация о местах укрытия населения в столице опубликована на официальных сайтах районных администраций Киева. Также адреса указаны на карте на сайте КГГА.

Сегодня райадминистрациями спланировано использование более 500 хранилищ и 4 500 объектов двойного назначения, а общая вместимость защитных сооружений - около 2 млн 8 тыс. лиц.

Читайте такжеСМИ узнали, где в Киеве искать бомбоубежища в случае нападения врагаГородской голова рассказал также о системе оповещения населения города. Так, для привлечения внимания включаются сирены. Сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Услышав такой сигнал, надо немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщение.

По словам Кличко, в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны и отрабатывается вопрос организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи, интернета. Ежемесячно 112-я бригада территориальной обороны проводит практические занятия с боевой стрельбой - "Единые стрелковые дни". И почти каждую субботу резервисты территориальной обороны собираются на занятия на добровольной основе.

Председатель АГУ отметил ответственность сельских, поселковых и городских голов за функционирование критической инфраструктуры своей общины. В частности - за предоставление услуг по бесперебойному снабжению электроэнергией, водо - и теплоснабжению.

На заседании присутствовала дипломат из политического отдела Посольства США Елена Кравцив.

"Нам интересно получить информацию о том, что вам нужно. Мы сосредоточены на том, как вам помочь и проработаем информацию, которую я здесь услышала. Мы здесь - в Украине. И мы вам поможем", - обратилась она к мэрам украинских городов.

Читайте такжеРада разрешила добровольцам теробороны стрелять из личного оружияКак сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы Украины имеют "четкий план" действий на случай вторжения России. По его словам, главным бомбоубежищем города в случае вторжения станет метро.

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