Вместе с тем мэр Кличко выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть столицы Украины имеет "четкий план" действий на случай вторжение России.

Об этом он рассказал в эфире "Утро" на телеканале "Настоящее время".

"В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, которые расположены вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации, у нас есть сирены, которые будут оповещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", – рассказал Кличко.

Читайте такжеКаждый второй украинец верит в реальность нового нападения России на Украину-опросГлава столицы выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.

"Мы все держим кулаки, надеемся что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", – подчеркнул мэр.

Напомним, как писал УНИАН, накануне в Харькове осмотрели бомбоубежища. Состояние некоторых из них просто ужасает. Между тем местные власти успокаивают горожан: процесс расчистки и подготовки укрытий идет полным ходом.

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