Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Полтавской области лишила председателя ОО Нон-Стоп Кирилла Яковца права заниматься адвокатской деятельностью из-за публичной трансляции месседжей, несовместимых с адвокатской этикой.

Соответствующее решение КДКА опубликовала на своей странице в Фейсбук ветеранская общественная организация "Вибачте, що живі".

Ветераны напомнили, что Кирилл Яковец - бывший прокурор в Харьковской области, уволенный после того, как не прошел аттестацию. После этого он создал ОО Нон-стоп, которая позиционировала себя как организация "антикоррупционеров и правозащитников", но на самом деле занималась медийными атаками и решением вопросов сомнительных лиц, в частности, Владимира Манукяна, которого называли правой рукой Армена Саркисяна (Армен Горловский), убитого недавно в Москве.

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"Оба эти достойные люди активно отрабатывали на Россию: ГУР МО называл Саркисяна рекрутером зеков в российскую армию после гибели главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, а Манукян владеет бизнесом в "ДНР". В свою очередь, Яковец и Нон-Стоп были на подхвате как медийный отдел этого дуэта", - отмечают в ОО "Вибачте, що живі".

По их словам, после того, как один из военных журналистов разоблачил деятельность ОО Нон-Стоп, те обнародовали личные данные семьи журналиста, чем поставили под угрозу жизнь его близких.

"ОО "Вибачте, що живі" возмутили факты диверсии против нашего собрата, мы провели свое собственное расследование и подали заявление в правоохранительные органы о незаконной деятельности Кирилла Яковца и ОО "Нон-Стоп". В частности, препятствование деятельности ВСУ, коллаборационной деятельности, уклонение от призыва и контактов с лицами, которые представляют прямую угрозу национальной безопасности, в частности, Манукяном", - говорится на странице ОО.

Ветераны напоминают, что после обнародования данных их расследований и обращений в правоохранительные органы Яковец сбежал из Украины в испанский Бенидорм, использовав для пересечения границы своего отца-инвалида.

Кроме того, в ОО "Вибачте, що живі" подчеркивают, что "Нон-Стоп" с марта 2023 года ведет активную антимобилизационную кампанию, пытается дискредитировать процесс мобилизации и подорвать доверие к военному и политическому руководству страны, используя темы необходимости проведения выборов во время войны, отстранения от власти "чиновников-коррупционеров" и тому подобное.

"Знакомая конструкция, которой пользуются такие известные враги Украины, как Анатолий Шарий, Артем Дмитрук, Алексей Арестович и другие. Показательно, что Яковец сам это ясно понимает, поскольку в возражениях по нашей жалобе в КДКА главными его аргументами были утверждения о том, что подобные посты публиковал не он, а "волонтеры", которые приобщены к ОО "Нон-Стоп". Что, согласитесь, выглядит жалко и неправдоподобно", - отмечают в ОО "Вибачте, що живі".

По их словам, КДКА Полтавской области после получения жалобы от ветеранов согласилась, что деятельность Кирилла Яковца является несовместимой со статусом адвоката.

"Мы приветствуем решение КДКА, которая фактически стала первым официальным органом, который дал объективную оценку действиям этих приспешников Кремля. Ждем соответствующих действий от следственных органов СБУ и Нацполиции, которые расследуют уголовные производства по руководителю ОО "Нон-Стоп"", - резюмирует ОО "Вибачте, що живі".