По его словам, важна еще и репутационная ответственность для чиновников.

В Офисе президента прокомментировали скандал с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами для получения огромных выплат. Как заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, если государство обнаружило такой системный конгломерат, где люди зарабатывали на фиктивной инвалидности, то нужно их наказывать вдвойне.

"Должны это вернуть и заплатить столько же сверху", - подчеркнул он.

Он напомнил, что структурная вертикаль МСЭК будет отменена, ведутся расследования по конкретным уголовным делам. При этом главное, что будут проводиться аудиты и устанавливаться действительно ли есть инвалидность или ее нет.

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"Мы с вами понимаем, что это фиктивно. Но аудит как раз позволит еще раз провести комиссию, оценить состояние человека и выяснить, есть ли у него, как правило, вторая группа (инвалидности - УНИАН), потому что первую группу немножко было бы видно",- отметил он.

После этого, считает Подоляк, надо чтобы государство отработало один простой алгоритм - эти люди должны вернуть все деньги, которые они получали в рамках финансирования программы по инвалидности, оплатить штрафы, которые бы четко фиксировали сумму ущерба и морального вреда, который они нанесли государству:

"Они должны быть равны той сумме, на которую человек государство обворовывал в течение трех-четырех лет".

В то же время, по его словам, важна еще и репутационная ответственность для чиновников, но с этим вопросом сложнее.

"Чтобы они на 5 и плюс лет не могли больше занимать те должности, которые они занимают. Те люди, которые были задержаны с фиктивными инвалидностями. Это я говорю о людях, которые имеют отношение к той или иной вертикали. Например, к прокурорской вертикали",- подчеркнул он.

Советник руководителя ОП отметил, что для того, чтобы ликвидировать эту схему, нужно несколько шагов. Во-первых, Кабмин должен принять решение, какой будет модель установления инвалидности и далее всех процедур. Второе, соответствующие законодательные изменения, как должен регулироваться этот сегмент. Третье - это правоохранительная система, СБУ, ГБР, должностная система, которая должна выносить соответствующие приговоры.

Скандал с прокурорами-инвалидами

На днях в СМИ появилась информация о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Звучали предположения, что это стало следствием коррупционного сговора с чиновниками Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша объяснил, что прокуроры массово оформляли себе фальшивую инвалидность не ради избежания мобилизации, которой они и так не подлежат. Мотивацией были деньги. Он отметил, что пенсия по инвалидности у прокуроров является "довольно значительной выплатой".

Глава СБУ Василий Малюк сообщал, что всего в Украине более 4 тысяч заключений об инвалидности, оформленных по фиктивным документам. Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами, речь идет о проверке почти 2,4 тыс. таких лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) из-за системных злоупотреблений при оформлении инвалидности.

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