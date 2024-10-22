Комплекс мер предложил СНБО, Зеленский своим указом их утвердил.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться с проблемой фальшивых инвалидностей среди чиновников на уровне министерств и ожидает ответственности Генерального прокурора Андрея Костина из-за ситуации в органах прокуратуры Украины.

Как сообщил глава государства в Telegram, он провел заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

В частности, глава СБУ Василий Малюк и министр внутренних дел Игорь Клименко доложили о проверках и расследовании уголовных правонарушений.

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"Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц", - подчеркнул Зеленский.

Также докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне.

Как отметил президент, отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры Украины. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин.

Зеленский отметил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Глава государства утвердил их указом.

В частности, это - цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

В то же время, президент считает, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.

"Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.

Проблема фейковых инвалидов среди чиновников

Как сообщал УНИАН, 21 октября Зеленский, описывая ситуацию с оформлением фальшивых инвалидностей из-за связей прокуроров с медико-социальными экспертными комиссиями, назвал этих людей "реально внутренним врагом" в тылу.

Например, на сегодня 61 прокурор в Хмельницкой области имеет документы об инвалидности, что является ненормально высоким показателем. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин предлагает прокурорам-инвалидам добровольно заново пройти медицинскую проверку, чтобы это не пришлось делать по принуждению следователя.

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