Речь идет о миллионах и миллионах государственных денег, которые годами, десятилетиями выплачивались прокурорам, отметила Совсун.

Прокуроры имели "лазейку" в законодательстве Украины еще с 2001 года, благодаря которой получали самые большие выплаты по инвалидности. Об этом рассказала народный депутат Украины Инна Совсун в эфире телеканала Киев24.

"Эта норма появилась в 2001 году. С 2001 года прокуроры и только прокуроры имели эту лазейку. Никто не имеет таких выплат за группу инвалидности, как прокуроры. И почему так произошло, кажется, очень очевидным. Потому что они могли это пролоббировать и вписать в законодательство. И именно поэтому в Законе о прокуратуре, даже не в Законе о страховании, ни в Законе о пенсиях, а именно в Законе о прокуратуре эта норма и прописана", – отметила Совсун.

По словам народного депутата, такого размера выплат по инвалидности, как у прокуроров, нет даже у военных.

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"Если вы зайдете на сайт Пенсионного фонда, посмотрите их общую страницу о выплатах пенсии по инвалидности, то увидите там три отдельные категории. Это военнослужащие, это чернобыльцы. И прокуроры. Там нет никого другого. И ни у военнослужащих, ни у чернобыльцев такого размера выплат нет, как у прокуроров", – подчеркнула она.

Совсун отметила, что сегодня в Верховную Раду подали на регистрацию законопроект, согласно которому предлагается убрать эту норму закона о выплатах по инвалидности прокурорам.

"И что очень важно – создать условия для того, чтобы иметь основания вернуть незаконно выплаченные деньги. Поэтому это тоже важный вопрос. Мы понимаем, что речь идет о миллионах и миллионах государственных денег, которые годами, десятилетиями выплачивались прокурорам", – добавила нардеп, говоря о наработанном законопроекте.

Инвалидность у украинских прокуроров

Как сообщал УНИАН, после разоблачения на незаконном обогащении руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы и ее сына, который занимал руководящую должность в Пенсионном фонде в Хмельницкой области, появилась информация о том, что около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность, к чему может быть причастна семья Крупы.

Впоследствии уже бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что согласно первым результатам и служебного расследования, уже известно о 61 прокуроре в Хмельницкой области, имеющих документы об инвалидности. Он отметил, что это является ненормально высоким показателем.

Позже бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша объяснил, что прокуроры массово оформляли себе фальшивую инвалидность не ради избежания мобилизации, которой они и так не подлежат. Мотивацией были деньги. Он отметил, что пенсия по инвалидности у прокуроров является "довольно значительной выплатой".

Голомша говорил, что по закону прокуроры имеют право на солидную пенсию "по выслуге лет". Но она доступна только тем, кто работал в прокуратуре не менее 25 лет, из них 15 лет – на прокурорских должностях.

"Мошенники не хотят ждать так долго. И нашли лазейку в нашем законодательстве. А лазейка такова: прокурорам, которые признаны лицами с инвалидностью первой или второй группы, назначают пенсию по инвалидности в размере 60% их заработной платы (и далее – внимание!) при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет. Понимаете – всего 10 вместо 25! И ты имеешь те же деньги, как после четверти века тяжелой службы", – пояснил он.

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