Ситуация на Херсонщине сейчас сдержанно оптимистичная, отметил председатель облсовета.

Небольшие победы подразделений Вооруженных сил Украины на Херсонщине дают надежду, что вскоре область будет освобождена от оккупантов.

Об этом председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сказал в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация в Херсонской области на сегодняшний день является сдержанно оптимистичной, потому что небольшие победы, которые осуществляют сегодня Вооруженные силы Украины на севере и на Николаевском направлении, дают нам возможность надеяться, что в ближайшее время мы уже будем освобождены и будем в свободной Украине", - подчеркнул он.

По словам Самойленко, люди сопротивляются с первых дней оккупации, сопротивление оказывается в разных формах, но это полное неприятие оккупантов.

Самойленко отметил, что люди должны выехать из области, а если не имеют такой возможности, то должны обустроить для себя укрытия, чтобы выжить.

"Очень надеюсь, что уличных боев не будет - расположение города (Херсона) такое, что врагу сложно будет его удерживать. А в целом Херсонская область расположена на равнине, поэтому врагу негде спрятаться, несмотря на три линии обороны, две линии. Уверен, что больших боев не будет. Если наши ВСУ наберут обороты, то они будут их гнать к границе не только с Крымом, но к границе с РФ", - сказал он.

Напомним, 1 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что подразделения Сил обороны благодаря контрнаступательным действиям достигли на Херсонщине частичного успеха.

Он отметил, что в области противник пытается удерживать занятые рубежи, обустраивает вторую и третью линию обороны.

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