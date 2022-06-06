Оккупационная власть анонсировала мероприятия, которые должны показать жителям, какой "огромной семьей" с РФ они якобы стали.

Оккупанты в Херсонской области собираются отметить день России 12 июня.

Об этом заявил Владимир Сальдо, которого пропагандистские СМИ называют "главой военно-гражданской администрации" региона, пишет "Медуза - LIVE".

"Самое главное, мы его (день России - УНИАН) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", - сообщил оккупант.

День России - это государственный праздник Российской Федерации, который отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Иногда его также называют "Днем независимости России".

Ранее в Херсонском облсовете дали прогноз насчет быстрого освобождения региона от оккупантов.

Как сообщал УНИАН, по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, российские оккупанты из-за нехватки времени изменили тактику наступления на Северодонецк. Враг стремится захватить город ко "дню России" и перешел к уличным боям, что приведет к большим потерям в его рядах.

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