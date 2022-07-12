Он отметил, что если на территории определенной общины будет решено, что школы работают в режиме офлайн, то учителя должны вернуться.

Сейчас за рубежом остается 22 тысячи украинских учителей.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, отметив, что четыре месяца назад их количество достигало 30 тысяч.

"Учителя возвращаются в Украину. Это утешительная ситуация. Если на территории определенной общины будет решено, что школы работают в режиме офлайн, то учителя должны вернуться. Если в регионе будет опасно, а работа учреждений будет происходить в онлайн-режиме, то учитель может продолжать преподавать из-за рубежа", – отметил Шкарлет.

Министр рассказал, что режим образовательного процесса будет зависеть от ситуации в каждой территориальной общине, наличия укрытий в учреждениях образования и возможности размещения участников образовательного процесса, что будет отражено в соответствующем акте по результатам специальных проверок.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в МВД заверили, что в большинстве школ есть надежные укрытия. Также в МОН дали ответ, когда дети пойдут в школу.

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