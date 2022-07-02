Денис Монастырский подчеркнул, что главный принцип - это безопасность.

В большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время эфира телемарафона.

"В большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. Сейчас специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений", - сказал глава МВД.

По его словам, требование такое: чтобы в нескольких метрах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно находиться во время тревоги.

"Для большинства родителей аргументом является то, что если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе, то это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. За них позаботятся и у детей будет надлежащее образование", - подчеркнул Монастырский.

Министр отметил, что сегодня прорабатывается логистика, чтобы определить, какой класс конкретно выходит, в течение какого количества минут он должен быть в укрытии, кто конкретно персонально ответственен за то, чтобы человек прошел в укрытие.

Монастырский подчеркнул, что главный принцип - это безопасность и сейчас проводится работа не только над вопросом укрытий, но и в целом над уровнем безопасности в учебных заведениях.

Как сообщал УНИАН, 9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.