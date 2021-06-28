Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

Сегодня в Одессе стартовали международные учения «Си Бриз-2021» (Sea Breese).

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония открытия учений сейчас проходит в отеле «Бристоль».

Читайте такжеСША нанесли авиаудар по проиранским группировкам на границе Ирака и СирииРуководитель учений от Украины- заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины капитан 1-го ранга Алексей Доскато, от США- капитан 1-го ранга Стюарт Бауман.

Кроме Украины и США, в учениях принимают участие представители 29 стран. Это Австралия, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Египет, Израиль, Италия, Канада, Литва, Латвия, Молдова, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сенегал, Турция, Франция, Швеция, Япония, Северная Ирландия.

В общей сложности в учениях принимают участие более 30 самолётов и вертолётов, до 5 тыс. человек личного состава, 50 единиц вооружения и техники. От Украины к учениям привлечены ВМС, Воздушные силы, Военная служба правопорядка, Медицинские силы, Госпогранслужба, СБУ, Нацполиция, Морская охрана и пр.

Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля и будут самыми масштабными за 20 лет. В учениях примут участие, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд,

Многонациональные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Раньше в Черное море зашел ракетный эсминец США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая