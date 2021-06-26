В этом году многонациональные военные учения продлятся с 28 июня по 10 июля и будут самыми масштабными за 20 лет.

В Черное море для участия в международных учениях "Sea Breeze" направляется американский ракетный эсминец USS Ross.

Об этом сообщило Посольство США в Украине в Twitter.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях «Си Бриз» с более чем 30 странами по всему миру», - сказано в сообщении.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

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В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля и будут самыми масштабными за 20 лет. В учениях примут участие более 3 тыс. человек, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд,

Многонациональные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли якобы открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Военно-морских сил Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма. Известно, что военный корабль провел совместные тренировки с Силами спецопераций Украины и США.

Накануне российское посольство призвало США отказаться от учений See Breeze, потому что это якобы "поощряет милитаристские настроения в Киеве".

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, проведя на полуострове фиктивный референдум о присоединении к РФ.

С тех пор россияне перебросили на оккупированную территорию военную технику и войска; постоянно блокируют судоходство в Черном море. Страны мира не признают Крым за Россией.

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Автор: Виктория Токарева