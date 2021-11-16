Он подчеркнул, что после перенесенного коронавируса чувствует себя хорошо. Именно поэтому патриарх пока и не вакцинировался.

Почетный патриарх Филарет заявил, что поддерживает вакцинацию против коронавируса, ибо этого "требует медицина". Однако сам он пока не планирует делать прививку.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

Отметим, что патриарх уже переболел коронавирусом.

"Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хотя сам я не вакцинировался. Ну, не пришло время", - сказал Филарет.

Он подчеркнул, что после перенесенной болезни чувствует себя хорошо. Именно поэтому патриарх пока и не вакцинировался. В то же время на вопрос ведущей, планирует ли вакцинироваться, Филарет ответил: "Не против этого, если надо будет".

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Напомним, в начале пандемии Филарет заявил, что COVID-19 - это божья кара за однополые браки. Такое высказывание вызвало возмущение общества.

Сам патриарх постоянно выступал против закрытия храмов на время карантина. На Пасху 2020 года он провел службу без соблюдения противоэпидемиологических норм. Верующих Филарет причащал с одной ложки.

В сентябре 2020 года у патриарха обнаружили коронавирус. В больнице у него диагностировали воспаление легких.

Кстати, даже после болезни Филарет не изменил свое отношение к ней.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко