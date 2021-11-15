Программа стартует с 19 декабря.

Гражданам, которые сделали две прививки от коронавируса, будут платить по тысяче гривен через приложение "Дия".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

По его словам, это будут делать для того, чтобы "было легче дышать гражданам и бизнесу".

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривень. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дия". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", - рассказал он.

Читайте такжеВ Украине не подтверждено ни одного случая смерти из-за COVID-вакцинации, — КузинПо словам Зеленского, подобная программа стартует 19 декабря, до конца года и в начале 2022-го на нее выделят в общей сложности 6 миллиардов гривень. Она будет действовать не один месяц, деньги смогут получить даже те, у кого нет приложения "Дия". "Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривень всем вакцинированным гражданам", - заверил Зеленский, добавив, что "никого не оставят без помощи и поддержки".

Ранее в Минздраве заявили, что впервые за последние три месяца в Украине среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных.

За прошедшие сутки в стране подтвердили более 10 тысяч новых COVID-случаев и 442 смерти.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован