Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус, заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась в Европейский суд по правам человека.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что украинская власть, так же как и российская, нарушает право на свободу вероисповедания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом почетный патриарх ПЦУ Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, сказал на пресс-конференции в Киеве на тему: «Международно-правовая защита религиозного объединения Украинской православной церкви Киевского Патриархата».

По его словам, украинская власть гордится, что в стране есть свобода вероисповедания, но на самом деле обращается с Киевским патриархатом так же, как российская власть в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

«Кричат, что нарушается свобода религии в Крыму, на Донбассе. Правда, нарушается. И мы выступаем против нарушения свободы религии в Крыму и на Донбассе. Но ведь и власть это повторяет. И вы, власть, выступаете за свободу религии? А что делается у вас в Украине по отношению к Киевскому патриархату? Вы так же поступаете с Киевским патриархатом, как российские власти в Крыму и на оккупированной территории Донбасса», - заявил патриарх Филарет.

Он отметил, что в связи с этим УПЦ КП обратилась в Европейский суд по правам человека.

«Суд принял наши жалобы и объявил, что будет рассматривать. Но пока решения Европейского суда и вообще европейских судебных учреждений мы не имеем», - добавил почетный патриарх.

В свою очередь руководитель юридического отдела Киевской патриархии УПЦ КП Неонила Ткаченко отметила, что вопросы защиты УПЦ КП в дальнейшем определяет один путь - обращение в Европейский суд по правам человека.

Она добавила, что «21 февраля 2021 года Киевская патриархия официально проинформирована о принятии к рассмотрению ее первых жалоб». По словам Ткаченко, УПЦ КП обратилась в ЕСПЧ относительно нарушений, касающихся права на свободу доступа к правосудию и права на судебную защиту.

Что этому предшествовало

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

24 июня 2019 года синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал его митрополиту Епифанию.

Вместе с тем Филарет заявил о намерении сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Министерство культуры в январе 2019 года отменило регистрацию УПЦ КП, однако патриархия обжаловала это решение.

5 декабря 2019 года синод ПЦУ создал для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии и предоставил ему пожизненное право на проживание в здании церкви и свершение богослужений во Владимирском соборе.

5 февраля 2020 года Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, и исключил из состава Священного синода.

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Автор: Надя Пришляк