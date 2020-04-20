Филарет на Пасху провел службу без маски и перчаток и причащал прихожан из одной ложки (фото)

Филарет и другие священники правили ночную службу без масок и перчаток.

Во время Пасхальной ночи во Владимирском соборе в Киеве патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков и власти в условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Филарет и другие священники правили ночную службу на Пасху без масок и перчаток.

Об этом свидетельствуют фото, размещенные на странице Филарета в Facebook.

Читайте такжеПолиция открыла дело из-за нарушения карантина в Почаевской лавре на Пасху (видео)Кроме того, как пишет "Бабель", Филарет причащал прихожан из одной ложки и давал целовать Библию.

"В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а затем все по очереди целуют Библию. После благословения Филарет по очереди причащает примерно 50 человек из одной ложки", – пишет издание.

При этом люди во Владимирском соборе стояли вплотную друг к другу.