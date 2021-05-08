Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на адвоката и жену Чауса.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но относительно статей информации пока нет. Буду знать чуть позже", - сообщил адвокат Чауса Александр Вишневый.

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Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

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Автор: Олег Давыгора