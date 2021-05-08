СБУ открыла уголовное дело по факту исчезновения украинского экс-судьи Николая Чауса / фото УНИАН
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на адвоката и жену Чауса.
"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но относительно статей информации пока нет. Буду знать чуть позже", - сообщил адвокат Чауса Александр Вишневый.
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Похищение экс-судьи Чауса в Молдове
- 3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.
- По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.
- Впоследствии журналисты сообщили, что пятеро украинцев могут быть причастны к похищению Чауса: вероятно, они въехали в Молдову под вымышленными именами.
- Расследователи отметили, что один из мужчин может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.
- Ранее жена Чауса предоставила журналистам письмо, которое экс-судья перед исчезновением присылал на свое прежнее место работы - Днепровский суд Киева. Вон заявлял о намерениях вернуться в Украину.
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