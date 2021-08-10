Дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

В начале учебного года, с сентября, школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

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"С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предусматривали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без всяких изменений в образовательном процессе", - заявил министр.

Согласно требованиям Министерства здравоохранения, для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время локдауна. Впрочем, заставлять делать прививки никого не будут, подчеркнул Шкарлет.

Обучение в Украине: будет ли карантин

Автор: Леся Лещенко