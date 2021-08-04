По словам министра Шкарлета, осень связана с похолоданием и это может повлиять на обучение.

Уровень заболеваемости на коронавирус в Украине не настолько повысился, чтобы возвращать детей на дистанционную форму обучения.

Такое мнение высказал в интервью "Слову і ділу" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он считает, что существует только два сценария, согласно которым стоит возвращать дистанционную форму обучения. Среди них Шкарлет назвал:

рост респираторных заболеваний, который фиксируется в основном в межсезонье;

распространение штамма коронавируса "Дельта", который уже атакует многие страны мира.

"Таким образом, вероятность возвращения к дистанционной форме обучения всегда есть. Все зависит от нас ", - подчеркнул Шкарлет.

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По словам министра, если в Украине будет вакцинировано 80% сотрудников учебных заведений, школы смогут продолжить функционировать в очном режиме, несмотря на введение "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

Относительно вакцинации учителей до 1 сентября он отметил, что в Киевской области, на сегодня, прививки сделали 90% педагогов.

Среди воспитателей детских садов и сотрудников внешкольного образования – 31%. Но эти показатели варьируются от того, в какой области проходит кампания иммунизации.

"Дошкольное образование, учреждения среднего образования - 31%. Но есть учреждения, где вакцинированы 70 и 90%, в некоторых всего 7%", - пояснил Шкарлет.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство родителей учеников в Украине (65%) выступают против дистанционного образования поскольку эта форма привела к снижению уровня успеваемости детей.

Дистанционное обучение в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко