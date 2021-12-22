За нарушение требований относительно печатных СМИ в Украине предусмотрены штрафы.

Украинским издателям напомнили, что с 16 января 2022 года, согласно действующему законодательству, общеукраинские и региональные печатные СМИ в должны издаваться на государственном языке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Читайте такжеАбсолютное большинство украинцев считают украинский язык своим родным"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках (в частности, русском) при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном. Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть направлены в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить", - отметили в комитете.

Отмечается, что распространение по подписке печатных изданий на русском допускается в случаях, когда подписчикам предоставляют возможность выписывать это же издание на государственном языке. "В месте распространения печатного издания на русском языке распространяется такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит распространение на возмездной основе или на безвозмездной, включительно с безвозмездной раздачей", - добавили в Госкомтелерадио.

Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, в частности объявления или рекламу.

"Исключения упомянуто в части 5 статьи 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного": под них подпадают английский язык, официальные языки ЕС, крымско-татарский, языки других коренных народов Украины. Русский язык в этот перечень не попал", - говорится в сообщении.

Для печатных СМИ, в которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года.

Какой штраф предусмотрен за нарушение требований по печатным СМИ в Украине?

Сумма штрафа достигает от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение в течение года - штраф от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Привлекать нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 июля начали действовать очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

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